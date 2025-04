Sassaiola contro auto e case: paura in paese

Al momento non si conoscono i responsabili, tantomeno le ragioni di questo folle gesto che ha sconvolto la comunità di Mezzago nella mattina di ieri, lunedì 21 aprile.

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta infatti, alcuni ignoti hanno fatto partire una sassaiola contro un’automobile e verso le case dell’area tra via Gramsci e via Biffi.

L’allarme é scattato nella mattinata di ieri, quando i proprietari di case e vettura, hanno trovato questo disastro. A dispetto del frastuono sicuramente provocato da questa azione folle, fino all’alba nessuno sembrerebbe essersi infatti accorto di quanto accaduto nelle ore di buio.

Dunque appena visto lo scempio, é partita una chiamata alle Forze dell’Ordine che si sono recate sul posto per rilevare l’accaduto. Una situazione che é stata condannata fortemente da parte dell’Amministrazione comunale, come sottolineato dal sindaco Massimiliano Rivabeni:

Rivabeni ha spiegato che in occasione del prossimo Consiglio comunale, l’Assise discuterà lo stanziamento di risorse per potenziare il sistema di videosorveglianza:

“Saranno stanziati oltre 20mila euro per il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza comunale. Le nuove installazioni riguarderanno: il Parco Giochi “I Cerchi” di via Biffi, il parcheggio rialzato “Le Mezze” in via Curiel, i portici di via Unione, l’area davanti al Barabba di Piazza Libertà, dove verranno ripristinate le telecamere e la biblioteca comunale, dove sarà installato un sistema completo di videosorveglianza in tutti i locali interni, a tutela della sicurezza delle persone e degli ambienti”.