Sassaiola contro la scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto di Cesano Maderno.

Sassi contro le finestre della scuola

L’allarme è stato lanciato domenica pomeriggio, 25 febbraio, quando un cesanese, un pensionato di Molinello, passando dall’isola pedonale di via Cozzi, ha notato i vetri in frantumi e i sassi usati a mo’ di freccette del tiro al bersaglio. Impossibile sapere quando i vandali - presumibilmente ragazzini - siano entrati in azione. Certo è che hanno colpito almeno due vetrate, una al piano seminterrato e l’altra al primo piano.

Intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale

"Quando sono passato da lì un sasso era ancora incastrato nella finestra: era impossibile non vederlo. Un’altra pietra era a terra. Così ho avvisato la Polizia Locale" spiega il cesanese che ha fatto la segnalazione al Municipio. Lanciato l’allarme, sul posto si è precipitata una pattuglia della Polizia Locale e, subito dopo, sono arrivati i i Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio. I pompieri hanno raggiunto la vetrata con l’aiuto di una scala e hanno rimosso la lastra di vetro più esterna, quella delle tre più danneggiata dal sasso. L’area è stata quindi transennata con nastro bianco e rosso fino alla rimozione delle schegge di vetro da terra.

"Una follia senza giustificazione"

L’attività scolastica non ha avuto conseguenze: lunedì le lezioni si sono tenute regolarmente.