Sbagliano a conferire i rifiuti, doppia multa a Meda

Sbagliano a conferire i rifiuti: due cittadini di Meda sono stati sanzionati dalla Polizia Locale con una multa di 50 euro ciascuno.

Rifiuti conferiti scorrettamente

E’ successo nei giorni scorsi in via Trento e nel centralissimo corso Matteotti, dove all’interno dei sacchi dell’immondizia sono stati trovati rifiuti che, secondo le regole della raccolta differenziata, non potevano essere gettati lì dentro.

Multa di 50 euro a due cittadini

Con il supporto di un operatore Econord, che ha aperto i contenitori, gli agenti della Polizia Locale hanno quindi riscontrato l’errato conferimento e provveduto a sanzionare i cittadini per la violazione dell’articolo 12 del regolamento comunale di Polizia, sicurezza e vivibilità urbana. Entrambi si sono beccati una multa di 50 euro.

"Regolamento importante che sarà distribuito a tutte le famiglie"

L'assessore Andrea Boga intende sottolineare l'importanza del regolamento comunale di Polizia, sicurezza e vivibilità urbana, da lui stesso redatto: