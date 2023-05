Sbagliano a esumare la tomba al cimitero

Scambio di lapidi al cimitero di Sovico, estumulata la tomba sbagliata.

Sbagliano la tomba

Un errore che è costato una multa alla cooperativa che ha in carico la gestione dei servizi cimiteriali a Sovico. Il fatto si è verificato mentre il cimitero era chiuso al pubblico per consentire le operazioni di esumazione ed estumulazione, come da ordinanza del Comune numero 13 del 30 marzo. Con una precedente ordinanza, sempre del Comune, datata 23 agosto 2022, sono state avviate le procedure di esumazione ed estumulazione ordinaria delle concessioni scadute. Gli elenchi, dove sono annotati i nominativi delle salme, la data di decesso, l’ubicazione del posto di sepoltura, sono stati affissi al cimitero.

Il rammarico del vicesindaco

La cooperativa sociale, aggiudicataria dell’appalto per la gestione del cimitero, ha provveduto a contattare i parenti coinvolti nelle operazioni. Durante l'intervento è stato commesso un errore: è stata estratta una tomba che, in realtà, non doveva essere estumulata. «Confermiamo quanto accaduto ma noi del Comune non abbiamo voce in capitolo - spiega il vicesindaco Marco Ciceri- I servizi cimiteriali sono stati affidati a una società esterna con un project financing. C’è stato un errore che è stato rimediato dalla società stessa. Ai sensi dell’appalto stiamo procedendo alla segnalazione e alla sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal contratto. Non abbiamo alcun titolo per entrare nel merito se non il dispiacere umano e morale verso la famiglia che ha subito questo disguido. Di questo siamo rammaricati».

