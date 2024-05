Intervento dei soccorritori ieri mattina, domenica 12 maggio, a Besana in Brianza.

Sbanda con l'auto e finisce contro il guard rail: ferita una 32enne

I volontari di Seregno soccorso, insieme a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno sono intervenuti intorno alle 9.20 sul viale John e Robert Kennedy, dove poco prima un'automobilista è rimasta ferita in un incidente.

In base alle prime informazioni pare che la donna al volante, una 32enne, abbia fatto tutto da sola. Per cause ancora in fase d'accertamento avrebbe prima impattato contro il guard rail per poi finire la sua corsa al centro delle due carreggiate.

Sul posto come detto i soccorritori provenienti da Seregno, i pompieri e i Carabinieri della compagnia seregnese. La 32enne al volante è stata dapprima valutata sul posto e poi trasportata in ospedale a Desio in condizioni serie ma non gravissime.