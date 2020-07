Sbanda con l’auto e finisce contro il guard rail, tre feriti FOTOGALLERY e VIDEO

Sbanda con l’auto e finisce contro il guard rail, tre feriti. Grosso incidente poco dopo le mezzanotte di oggi, sabato 4 luglio, in Tangenziale Nord all’altezza di Nova Milanese

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte sulla Tangenziale Nord, all’altezza di Nova Milanese. Dieci minuti dopo mezzanotte, il conducente di una Seat che viaggiava in direzione di Milano ha perso il controllo dei veicolo sbattendo violentemente contro il guard rail. Lo schianto è stato così forte che l’auto ha perso il motore

Ferito anche un ragazzo di Misinto

A bordo due ragazzi di 24 anni e uno di 33, residenti a Torino, Misinto e Peschiera Borromeo. I soccorsi si sono attivati in codice giallo. Sul posto si sono precipitati due ambulanze, l’auto medica e la Polizia Stradale di Arcore. Mentre i poliziotti disciplinavano il traffico e rilevavano il sinistro, i sanitari hanno prestato le prime cure ai tre coinvolti. Il passeggero di Misinto ha riportato le ferite più serie ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo

Le cause ancora al vaglio della Stradale

Sono intervenuti anche gli operatori del soccorso stradale per ripulire dai detriti il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio della Polizia Stradale, il conducente è stato sottoposto all’etilometro ma l’esito del test non è ancora noto

