Sbanda e finisce con l'auto sul marciapiede: anziano in ospedale

Ha perso il controllo della propria auto, ha sbandato ed è finito sul marciapiede dopo aver sbattuto contro un paletto. Attimi di paura a Lesmo per un anziano leggermente ferito nell'incidente.

Sbanda e finisce con l'auto sul marciapiede: paura per un anziano

L'allarme è scattato intorno alle 16 in via Marconi. L'anziana stava viaggiando a bordo della propria "Micra" in direzione di Casatenovo quando all'altezza dello svincolo con via Marina, ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro un paletto che delimita il marciapiede. L'uomo è rimasto leggermente ferito: fortunatamente il marciapiede era vuoto in quel momento e nessun altro è rimasto coinvolto.

I soccorsi sul posto

Ad allertare i soccorsi è stato l'autista di un camion che si trovava proprio dietro l'utilitaria e che ha assistito alla scena. Sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Assistito da alcuni commercianti della zona, il conducente è sceso con le sue gambe dall'auto, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i vigili urbani di Lesmo a cui spetterà il compito di chiarire le dinamiche del sinistro. Non si esclude che a causa l'incidente potrebbe essere stato un piccolo malore.