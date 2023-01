Sbanda e finisce contro il palo della luce

Un'auto è finita fuori strada andando a sbattere contro il palo della luce. L'incidente è avvenuto nella nottata tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2023 in via Lambro a Macherio.

Contro il palo della luce

Erano circa le due e mezzo di notte quando si è verificato l'incidente stradale. Alla guida un 24enne che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Lambro. Il veicolo, dopo aver sbandato, è uscito fuori strada finendo la corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, sul posto sono intervenute l'autopompa e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone, insieme all'ambulanza della Croce Verde di Lissone e ai Carabinieri per i rilievi. Le squadre hanno collaborato al soccorso del conducente, rimasto miracolosamente illeso nonostante il violento impatto, e a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. L'intervento è durato circa due ore. Il giovane è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde per essere sottoposto agli accertamenti del caso.

