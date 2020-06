Sbarca su Facebook a novant’anni. Rosa Villa, di Bovisio Masciago, non si stanca mai di farsi meravigliare dalla vita.

L’ottimismo è stato il compagno della sua vita, la curiosità la molla per andare sempre avanti. Rosa Villa, per tutti Rosetta, novant’anni il prossimo 24 novembre, è sbarcata su Facebook. “La mia mamma Rosetta” è il nome della pagina aperta durante il lockdown dalla figlia Emanuela Calderoni, docente della media Galilei di Cesano Maderno in pensione.

Una ventata di ottimismo in mezzo a tanto sconforto

“Pubblicherò, con qualche nota introduttiva, i video di mamma con le sue proposte in lingua milanese e non – spiega Emanuela – In questo momento di sconforto per la situazione di emergenza per la pandemia di coronavirus, sostenuta da sempre dal suo ottimismo, la mia mamma ha deciso di provare a rallegrare gli altri con le sue letture”.

“Non è mai troppo tardi per fare qualcosa”

A Rosetta sono bastati i primi video per essere raggiunta da tantissimi messaggi e telefonate di ammirazione e stima. “C’è tanta gente che mi ringrazia, ho persino ricevuto una splendida orchidea da una signora che non conosco di persona e che mi ha detto che le avevo fatto compagnia e l’avevo emozionata – racconta – Ma la verità è che con questa trovata di mia figlia sono rinata. Non è mai troppo tardi per fare qualcosa. Ed è proprio vero. Anche a novant’anni. Pensare che non sapevano neppure cosa fosse questo Facebook fino a qualche settimana fa”.

Look impeccabile per ogni video

Rosetta cerca i brani da interpretare cercando nei libri e nelle dispense raccolte ai tempi in cui frequentava i corsi dell’Unitre di Cesano Maderno. “Ho frequentato per vent’anni, sono stata uno dei primi sessanta ad iscriversi, nel 1988, dopo che è morto mio marito. Oh, quanto mi piaceva frequentare teatro e dialetto milanese!”. A realizzare i video ci pensa la sua assistente domiciliare, che cura anche il look perché tutto sia perfetto.

