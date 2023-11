Scappa alla vista dei carabinieri, aveva droga e un machete

Alla vista dei Carabinieri si è dato alla fuga. Acciuffato, aveva con sé droga di ogni genere e persino un machete.

Sorpreso per le vie di Roncello, inseguito e acciuffato

Giovedì scorso, 23 novembre 2023, i militari della Stazione di Bellusco, durante un servizio perlustrativo per le vie di Roncello, hanno notato un uomo che al passaggio della pattuglia ha iniziato improvvisamente a correre cercando di dileguarsi e dirigendosi verso una vicina area boschiva.

Aveva un machete e 250 grammi di droga

Dopo un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti ad acciuffarlo e a immobilizzarlo. Lo hanno quindi sottoposto a perquisizione personale. Identificato in un 25enne marocchino senza fissa dimora e con pregiudizi specifici, è stato trovato in possesso di un coltello tipo "machete", nascosto tra i vestiti che indossava, e di diverse quantità di cocaina, hashish ed eroina, per un totale di 252 grammi di sostanze stupefacenti confezionate e nascoste in un marsupio. Con sé aveva anche contanti per diverse centinaia di euro, provento con ogni probabilità dell'attività di spaccio.

Divieto di dimora in Lombardia

Arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Vimercate, per poi essere accompagnato ieri mattina, venerdì 24 novembre, al Tribunale di Monza, dove al termine di un giudizio per direttissima ne è stato convalidato l’arresto e disposta la sottoposizione alla misura del Divieto di dimora nella regione Lombardia.