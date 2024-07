Scappa all'alt e inveisce contro gli agenti di Limbiate, fermato dopo un inseguimento di 3 km. Un 41enne è stato denunciato per violenza, resistenza, minaccia e guida in stato di ebbrezza

Denunce e multe

Ha rimediato una sfilza di denunce e multe il 41enne residente a Cesate che nei giorni scorsi è stato fermato a Limbiate dalla Polizia Locale dopo un inseguimento di 3 chilometri per le vie del paese.

Il veicolo notato in via I Maggio

Poco dopo le 21, gli agenti erano impegnati nel servizio serale di controllo del territorio nell'ambito del progetto "Estate in Sicurezza 2024" quando hanno notato in via I Maggio, al confine con Senago, un'auto che procedeva a velocità sostenuta zigzagando ed invadendo la corsia di marcia opposta.

Non si è fermato all'alt degli agenti

Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente ma lui, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha inveito contro gli operatori del comando cittadino per poi ripartire dandosi alla fuga ad alta velocità. Dopo un inseguimento di circa 3 chilometri per le vie del paese, il 41enne è stato bloccato dagli agenti in via del Lavoro.

Bloccato e portato in comando

L'uomo ha opposto resistenza minacciando gli agenti che prontamente riuscivano ad immobilizzarlo e ad accompagnarlo presso gli uffici del comando in piazza V Giornate dove è stato rilevato il tasso alcolemico che risultava essere di 1,44 g/lt.

Ritirata la patente

Il conducente è stato quindi denunciato per violenza, resistenza, minaccia e guida in stato di ebbrezza e sanzionato in via amministrativa per le molteplici violazioni al Codice della strada con immediato ritiro della patente di guida.