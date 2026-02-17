Una fuga durata cinque ore, con il lieto fine arrivato solo in serata dopo un’estenuante ricerca che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità. E’ successo a Cesano Maderno, dove una bambina della scuola primaria King si è allontanata volontariamente dall’istituto dopo il pranzo alla vicina scuola secondaria di primo grado D’Acquisto, dove alcune classi si recano per la mensa.

Scappa da scuola, ritrovata a 13 chilometri di distanza

Erano circa le 13.30 quando, al momento del rientro nel plesso, la piccola è riuscita a sfuggire agli occhi degli insegnanti e dei compagni e a sgattaiolare via senza che nessuno, lì per lì, se ne accorgesse. L’allarme è scattato immediatamente. La dirigenza del Primo istituto comprensivo ha segnalato la scomparsa ai Carabinieri, che hanno dato il via a un imponente dispositivo di ricerca.

In campo i militari della Compagnia di Desio, con pattuglie in divisa e in borghese. Sul posto anche i cani molecolari, che hanno passato al setaccio la città, con parchi e giardini controllati palmo a palmo. Sono stati visionati i filmati di decine di telecamere di sicurezza, pubbliche e private, a partite da quelle più vicine alla scuola di piazza Duca d’Aosta, per cercare di recuperare elementi utili alle indagini. Impegnata nelle ricerche anche la Polizia Locale.

Gli appelli sui social

Nel frattempo è partito anche un vero e proprio tam tam in tutta la Brianza: appelli, condivisioni e foto della bambina hanno invaso le bacheche sui social e i gruppi WhatsApp nella speranza di una segnalazione utile. Solo intorno alle 18.30 è arrivata la svolta: la bambina è stata ritrovata in un giardinetto di Caronno Pertusella, in provincia di Varese. A notarla è stata una donna che, vedendola sola nel parchetto, si è insospettita e le si è avvicinata. “Sono scappata da scuola”, avrebbe candidamente confessato la bambina alla richiesta di spiegazioni sul perché fosse lì da sola a quell’ora.

Le modalità della fuga sono in fase di ricostruzione

La piccola stava bene, era solo un po’ infreddolita, ma fortunatamente in buone condizioni. Resta ora da chiarire come sia riuscita a raggiungere Caronno Pertusella, a 13 chilometri di distanza da Cesano Maderno. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che la bambina abbia raggiunto a piedi una fermata del servizio di trasporto pubblico locale e sai salita su un pullman.

Nessun commento sulla delicatissima vicenda da parte della dirigenza del Comprensivo, che nei giorni successivi all’allontanamento e alle ricerche, rientrata l’apprensione per le sorti dell’alunna, ha come priorità assoluta “tutelare in ogni modo la bambina”.

(foto: Carabinieri, immagine di repertorio)