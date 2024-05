Scappa dai Vigili e si schianta: nell’auto sim e passamontagna

Un movimento sospetto li ha messi in allarme. E avevano ragione perché al termine di un inseguimento per le vie di Veduggio, Renate e Besana hanno rinvenuto all’interno dell’auto in fuga oggetti che portano dritti dritti a un piano tutt’altro che legale: diverse carte sim oltre a un passamontagna.

Lo schianto dopo la fuga

Sabato pomeriggio gli agenti della Polizia locale Francesco Sansone e Gabriele Trevisanutto erano impegnati in un posto di controllo in viale della Repubblica a Veduggio quando hanno notato una «Mini Countryman» effettuare una manovra sospetta alla vista delle loro divise. Si sono messi subito sulle tracce della quattro ruote che in prima battuta è riuscita a fuggire. Ritrovata nel centro di Renate, è partito un inseguimento terminato in via Rivabella a Besana in Brianza dove la «Mini» si è schiantata contro un palo della corrente. L’uomo alla guida è sceso dall’abitacolo, dandosi poi alla macchia sfruttando i vicini campi. Come detto, all’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto carte sim e un passamontagna: il sospetto è che il fuggiasco si trovasse in viale della Repubblica per motivi di spaccio o per una rapina.

Auto sotto sequestro

Dalle indagini è emerso che la «Mini» era stata presa in leasing da un prestanome e mai riconsegnata entro il termine previsto dal contratto, fissato a una quindicina di giorni fa, tanto che la società proprietaria aveva sporto denuncia. L’auto - o, meglio, quanto resta dopo l’incidente - è stata posta sotto sequestro penale.