Scappa dal Pronto Soccorso di Vimercate, anziano ritrovato assiderato in un prato a Concorezzo. Brutta disavventura per un 80enne di Usmate Velate, salvato dai Carabinieri in piena notte prima che potesse essere troppo tardi.

E’ scappato dal Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate senza che nessuno se ne accorgesse. Poi ha camminato per un paio d’ore, forse più, al freddo e al gelo, in mezzo ai campi, con 38.5 di febbre e con addosso solamente il pigiama. Poi, sfinito, si è accasciato in un prato accanto al cimitero di Concorezzo, in via Dante.

Due carabinieri, due veri e propri angeli custodi, l’hanno soccorso e salvato dalla morte per assideramento che sarebbe sicuramente arrivata da lì a pochi minuti. Ha dell’incredibile, e al tempo stesso del surreale, la vicenda che ha per protagonista un 80enne residente ad Usmate, nella frazione di Velate.

