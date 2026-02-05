I Carabinieri hanno denunciato un 45enne per ricettazione: non ha saputo dare una giustificazione plausibile sulla provenienza dei cavi elettrici che trasportava

Alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga, ma gli oltre cento chili di rame che trasportava sulla bicicletta non gli hanno permesso di andare lontano.

Scappa in bicicletta con oltre cento chili di rame

I Carabinieri della Stazione di Varedo hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 45enne residente in città. Nel corso di un servizio perlustrativo sul territorio comunale, i militari hanno notato un uomo in sella a una bicicletta che procedeva con evidente difficoltà. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma il carico che portava con sé non è stato d’aiuto: è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Il 45enne trasportava cavi elettrici di rame

Si è così scoperto che trasportava oltre 100 chili di cavi elettrici in rame. Accompagnato in caserma, il 45enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla stazione dei Carabinieri – non sarebbe stato in grado di fornire una giustificazione plausibile sulla provenienza del materiale.

Il furto di rame in una vicina azienda agricola

Poco dopo, però, il titolare di una vicina azienda agricola si è presentato in caserma per denunciare un furto di cavi in rame subito, e ha riconosciuto nel materiale sequestrato parte della refurtiva asportata dai propri impianti. Il rame recuperato è stato quindi restituito all’imprenditore, mentre il 45enne è stato deferito all’autorità giudiziaria.