Scappano a piedi dopo un incidente a Lentate, rintracciati

Sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Lentate sul Seveso e anziché fermarsi hanno pensato bene di scappare a piedi. Sono stati rintracciati poco dopo dai Carabinieri.

Incidente alla rotonda tra viale Italia e via Cavalcavia Ferrovie dello Stato

E' successo domenica 14 aprile poco prima delle 15.30 alla rotonda tra viale Italia e via Cavalcavia Ferrovie dello Stato. Due vetture, una Yaris con a bordo quattro giovani e una Punto con marito e moglie, per motivi ancora da chiarire si sono scontrate.

Quattro giovani si sono dati alla fuga

Un incidente non particolarmente grave, fatto sta che invece di fermarsi e sincerarsi delle condizioni dei coniugi, i quattro occupanti della Punto sono usciti dall'abitacolo e si sono dati alla fuga.

Tre sono stati rintracciati dai Carabinieri

Immediata la chiamata ai Carabinieri, che si sono prontamente portati sul posto per avviare le ricerche dei fuggitivi. Tre di loro sono stati rintracciati poco dopo nelle vicinanze, mentre uno è riuscito a dileguarsi.

Indagini in corso

Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e appurare il motivo per cui i quattro non si sono fermati.