Scaraventata nel fosso da un’auto pirata: è viva per miracolo

Se l'è cavata senza gravi conseguenze Katia Rocco, vittima di un incidente stradale in via Viganò a Giussano causato da un'auto pirata. La donna è finita in un fossato, dopo l’urto con un'auto che è poi fuggita senza fermarsi. E ora si cercano testimoni.

Stava tornando a casa

Stava tornando a casa, quando è stata travolta da un’auto, che dopo averla scaraventata nel fossato, se n’è andata senza fermarsi. E’ viva per miracolo Katia Rocca, vittima lo scorso giovedì sera, di uno spaventoso incidente in via Viganò.

L'incidente in via Viganò

Erano circa le 20.45 e stava viaggiando in direzione Arosio, quando subito dopo aver superato il laghetto poco prima dell’ultimo cartello con la scritta Giussano, è stata travolta da una vettura che procedeva nel senso opposto, verso Giussano: l’auto pirata di colore blu-verde ha invaso la sua corsia e ha urtato anche un’altra vettura oltre alla sua Lancia Y .

La prima auto però è riuscita in parte a schivare l’urto, danneggiando solo lo specchietto, la seconda invece, quella guidata da Katia Rocco è stata colpita in pieno.

La donna, che vive ad Inverigo, non è riuscita ad evitarla ed è stata centrata dal lato del conducente per poi finire nel fossato a bordo strada.

L’ impatto tra i mezzi è stato molto forte, tanto che anche l’auto pirata ha riportato parecchi danni sulla fiancata sinistra e ha perso lo specchietto, fuggendo subito dopo.

Si cercano testimoni

Fortunatamente la conducente della Lancia Y non ha riportato ferite, ma la paura è stata tanta e le conseguenze avrebbero potute essere molto più serie.

«E’ viva per miracolo - ha raccontato il compagno della donna, che ha pubblicato sulla pagina social di Giussano la foto dell’incidente lanciando un appello - purtroppo l’auto che ha causato l’incidente che ha distrutto la macchina della mia compagna, non si è fermata e ora cerchiamo dei testimoni».

Immediatamente sono stati chiamati i Carabinieri che stanno indagando sull’incidente. Utili ad individuare il pirata della strada potrebbero essere le telecamere che si trovano lunga la strada, ma anche lo specchietto della vettura fuggita, trovato sul luogo dell’incidente.