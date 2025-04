Scarica rifiuti di notte, beccato e denunciato

Ha abbandonato diverso materiale in via Sabbionette a Verano, scaricando i rifiuti di notte, ma grazie alle telecamere la Polizia locale ha beccato il responsabile.

In via Sabbionette

Parecchi rifiuti sono stati abbandonati in via Sabbionette, ma grazie al lavoro dalla Polizia Locale di Verano, il responsabile è stato individuato.

La scorsa settimana gli agenti guidati dal comandante Ciro Scognamiglio hanno monitorato per giorni l’area in questione e grazie all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza, delle foto trappole e di altre indagini approfondite sono riusciti a rintracciare il responsabile dell' azione.

Scaricava di notte

Da quanto ricostruito, l’uomo domiciliato a Verano, ma residente fuori comune, durante le ore notturne, scaricava rifiuti provenienti dalla sua attività trasportandoli con il suo autocarro speciale - una bisarca - in via Sabbionette.

La denuncia

Per l’ uomo è scattata una denuncia alla procura della Repubblica per trasporto illecito e abbandono di rifiuti e il mezzo usato è stato sequestrato. Dovrà anche ripristinare lo stato dei luoghi.

Ormai da tempo gli agenti di Polizia locale sono impegnati su questo tipo di reati; l’ attenzione in merito all'ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti è sempre più prioritaria.