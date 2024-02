Scarica rifiuti edili a Limbiate, individuato e sanzionato. La Polizia Locale ha individuato un imprenditore e gli ha anche intimato di ripulire l'area

Rifiuti scaricati a Città Satellite

Trenta quintali di rifiuti edili scaricati nei boschi di via Laghetto, a Limbiate: la Polizia Locale ha individuato il responsabile e dopo averlo sanzionato gli ha fatto ripulire tutto. Non è riuscito a farla franca il titolare di un’impresa edile con sede a Cesate che nei giorni scorsi aveva scaricato parecchio materiale di risulta di lavorazioni di cantiere nell’area di Città Satellite.

Multa da seimila euro

Grazie alle indagini e alle telecamere di sorveglianza, gli operatori del comando hanno individuato il presunto autore della discarica e lo hanno convocato in comando. L’imprenditore ha ammesso di essere l’autore della discarica non autorizzata, quindi è stato denunciato per abbandono di rifiuti e dovrà pagare un’ammenda di seimila euro. Gli è stato anche intimato di portare via tutto il materiale scaricato e ha già provveduto a ripulire l’area.