Scarica rifiuti in un’aiuola identificato grazie alle telecamere

Ci è voluta una meticolosa indagine corredata dall’analisi delle riprese video delle telecamere per incastrare l’autore della discarica abusiva spuntata in via Raffaello Sanzio, al quartiere Pinzano

Abbandonati mobili, pneumatici e plastica

Mobili, pneumatici di biciclette, oggetti di plastica, tanti sacchi di pieni di spazzatura e pure una parabola. Un bel mucchio di rifiuti scaricati in un’aiuola dietro a un muretto proprio all’imbocco del quartiere, impossibile da non vedere. Dopo accurate ricerche la Polizia Locale ieri, mercoledì 10 giugno, è riuscita a individuare il responsabile.

Multa e ripristino dei luoghi

Si tratta di un uomo di nazionalità turca residente a Limbiate. Gli agenti sono riusciti a risalire a lui scandagliando i video girati dal sistema di sorveglianza e dalle telecamere posizionate ai varchi. L’uomo è stato dunque convocato in comando: oltre a dover pagare una sanzione amministrativa di 500 euro, ha anche provveduto a portare via tutti i rifiuti abbandonati.

