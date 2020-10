Scarica rifiuti in un vialetto, identificato e multato. La Polizia Locale è riuscita a risalire all’autore, un settantenne residente in città, ora dovrà anche ripulire

Aveva scaricato macerie in un vialetto, è stato individuato e multato. Sabato la Polizia Locale è riuscita a risalire all’autore dell’abbandono di macerie edili effettuato intorno alle 12.45 in via Roma, vicino alla chiesa di San Francesco. In seguito alle indagini è emerso che la persona identificata, un limbiatese di 70 anni, aveva effettuato alcuni lavori edili fuori città, le macerie però le aveva spianate nel vialetto sterrato vicino alla chiesa. Otre a pagare la multa per abbandono di rifiuti, l’anziano dovrà anche ripulire l’area sporcata dai rifiuti.

