Scarica rifiuti, incastrato dalle telecamere. La Polizia Locale ha identificato e multato il responsabile di un abbandono allo svincolo della Milano-Meda

Discarica sulla rampa della Milano-Meda

Aveva scaricato rifiuti in uno spiazzo lungo la rampa della Milano-Meda, all'altezza di Varedo, è stato incastrato dalle telecamere. Sta portando risultati l’impianto di videosorveglianza installato poco più di un anno fa nell’ambito del progetto per contrastare l’abbandono dei rifiuti all’esterno dei centri urbani, varato in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza.

Il responsabile identificato grazie alle telecamere

Dopo più di un mese di indagini, la Polizia Locale di Varedo riuscita ad individuare il responsabile della discarica abusiva di rifiuti di vario genere tra carta, plastica, generi alimentari e pure una latta di vernice. Come documentato dalla telecamere, lo scarico lungo lo svincolo in direzione Milano è avvenuto in piena notte a fine gennaio.

Grazie alla visione dei filmati e a controlli incrociati, gli operatori del comando cittadino sono riusciti a ricostruire la targa del veicolo e a identificare il proprietario che è stato quindi convocato in comando nei giorni scorsi. L’uomo, uno straniero residente a Milano, una volta messo alle strette ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato sanzionato al sensi delle norme vigenti.