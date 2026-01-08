Nel corso del 2025 il Nucleo tutela ambientale ha contestato oltre 160 violazioni amministrative per illeciti ambientali

A bordo di un veicolo preso a noleggio, ha abbandonato rifiuti vari, tra cui macerie da lavorazioni edilizie, un divano, cartoni, un box doccia e materiale idraulico. Ripreso dalla telecamera di videosorveglianza, è stato denunciato.

Scarica rifiuti: ripreso dalla telecamera e denunciato dalla Polizia Locale

E’ successo a Cesano Maderno, dove gli agenti del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Locale, tramite i filmati dell’impianto di videosorveglianza cittadino, hanno individuato un uomo, residente in provincia di Milano, che scaricava rifiuti all’interno del parcheggio di via Manzoni che costeggia la superstrada Milano-Meda.

Il trasgressore sarà denunciato

A seguito delle indagini condotte con il supporto della ditta di noleggio del mezzo immortalato dall’occhio elettronico, la Polizia Locale è risalita al trasgressore che, una volta conclusi gli adempimenti amministrativi, sarà denunciato ai sensi del Testo Unico in materia di reati ambientali.

Continua l’azione del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Locale guidata dal comandante Gabriele Caimi, Quest’ultimo intervento si aggiunge all’intensa attività portata avanti nel 2025 per il contrasto a comportamenti incivili che compromettono il decoro urbano e danneggiano l’ambiente.

Oltre 160 violazioni amministrative per illeciti ambientali nel corso del 2025