Scaricatore abusivo di rifiuti beccato e sanzionato dalla Polizia Locale di Barlassina.

Scaricatore abusivo di rifiuti a Barlassina

In via Paganini, all'interno del Parco delle Groane, un uomo ha abbandonato numerosi sacchi di rifiuti. La Polizia Locale è riuscita a risalire al responsabile grazie agli indizi trovati tra i rifiuti stessi. Tra il materiale gettato nel parco erano infatti riportate su alcuni rifiuti le generalità del vecchio proprietario, un geometra di Seregno che aveva fatto smantellare il proprio studio. L’uomo aveva affidato l’incarico ad una persona che ha sua volta affidato il compito a una terza, un corriere, che attraverso il furgone della ditta per cui lavora ha trasportato il materiale abbandonandolo in via Paganini.

Multa da 300 euro

Nel corso di una normale perlustrazione del territorio, gli agenti hanno appunto controllato il materiale e alla fine sono riusciti a risalire all’identità del corriere. Il colpevole è stato punito con una multa da 300 euro ed è stato lui stesso ad occuparsi, a proprie spese e con la propria vettura (non più con il furgone dell’azienda), della rimozione dei rifiuti precedentemente scaricati.

«Ringrazio gli sforzi della Polizia Locale nell’attuare politiche e azioni di continuo controllo per queste e tante altre situazioni simili», ha commentato il sindaco Piermario Galli che si è congratulato con il Corpo municipale per quest’operazione.