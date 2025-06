Scarichi abusivi in via Canturina, Polizia Locale sulle tracce dei responsabili

Scarichi abusivi in via Canturina, la Polizia Locale di Meda è sulle tracce dei responsabili.

Scarichi abusivi in via Canturina

Nei giorni scorsi un cittadino ha segnalato l’abbandono di parecchi rifiuti e macerie lungo la porzione medese della strada condivisa con Lentate sul Seveso. Un fenomeno non nuovo lungo la via la cui riqualificazione definitiva compete a Pedemontana. Nei mesi scorsi anche alcuni cittadini di Lentate, oltre al consigliere comunale del Pd Angelo Barreca, hanno segnalato la presenza di accumuli di rifiuti.

Sacchi, macerie e cartongesso abbandonati lungo la strada

Stavolta si tratta di sacchi, macerie e cartongesso in gran quantità, abbandonati lungo la strada, verso la piattaforma ecologica.

La Polizia Locale ha trovato elementi utili a risalire ai responsabili

Dopo la segnalazione del cittadino, che ha sollecitato la Polizia Locale a interpellare gli organi competenti per provvedere alla rimozione del materiale, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e tra i rifiuti hanno rinvenuto bollette e altri documenti riconducibili a delle persone non residenti in città.