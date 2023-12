Scarichi abusivi, vandalismi e spaccio: «In via Molinara non ci sentiamo sicuri»

Scarichi abusivi di rifiuti, ma anche la presenza di spacciatori: continue le segnalazioni da via Molinara, nel quartiere Sacro Cuore-Stazione a Desio. I residenti non si sentono sicuri.

Scarichi abusivi, vandalismi e spaccio in via Molinara

Preoccupano il continuo viavai incontrollato nelle vicinanze della rotatoria. Non è nuovo il problema; più volte sono state espresse preoccupazioni per i movimenti sospetti nella zona di via Molinara. Anche lo scorso anno i continui furti avevano richiamato l’attenzione dell’assessore alla Sicurezza e vicesindaco, Andrea Villa, che aveva incontrato i residenti e i componenti del Comitato di quartiere.

In quell’occasione aveva anticipato che i problemi avrebbero potuto trovare una soluzione per tenere lontano i malintenzionati una volta che fossero state installate le telecamere. Un paio di settimane fa i residenti hanno allertato le forze dell’ordine per la presenza di un possibile giro di spaccio. Addirittura, stando alle testimonianze, ci sarebbe stato un complice a fare da palo proprio in prossimità della rotatoria di via Molinara. Al momento dell’intervento dei Carabinieri, però, i soggetti sarebbero fuggiti. Nella zona è stata trovata anche un’auto vandalizzata, a cui sono stati rotti i vetri.

«Non ci sentiamo sicuri»