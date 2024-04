Scarico abusivo di rifiuti a Carate Brianza: denunciato il responsabile

A Carate Brianza un uomo è stato individuato e successivamente denunciato per abbandono di rifiuti.

Cumuli di rifiuti per strada tra Carate e Seregno

Mobili, ma anche indumenti, scarpe, libri, scatoloni pieni zeppi di spazzatura e carte. Ma c’erano persino poltrone e un divano. Grazie all'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Forestali è stato individuato in settimana il responsabile dello scarico abusivo di rifiuti in via Al Pozzone a Carate Brianza, al confine con Seregno.

L’uomo - un cittadino non residente in città - è stato rintracciato dopo il preventivo sequestro dell’area e il rinvenimento da parte dei militari di alcuni documenti che hanno permesso di chiudere il cerchio e dare un nome e un volto allo «sporcaccione» di turno che aveva pensato bene di liberarsi per strada di quanto non gli serviva più.

Il responsabile obbligato a ripulire l'area

L'abbandono di una notevole quantità di rifiuti ingombranti lungo la sede stradale aveva creato disagi anche ai residenti. Alla fine il colpevole è stato denunciato, sanzionato e obbligato a rimuovere e smaltire correttamente quanto aveva abbandonati.