Maxi mobilitazione dei Vigili del fuoco questa mattina, lunedì 17 ottobre. Diverse squadre di pompieri si sono portate a Biassono dove nella ditta Pigomma è scattato l'allarme antincendio per un falso allarme.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Scatta (per sbaglio) l'allarme antincendio: capannone invaso dalla schiuma

La chiamata ai Vigili del fuoco è scattata pochi minuti dopo le 11, quando, per motivi ancora da chiarire, si è azionato l'impianto antincendio a schiuma dell'azienda. In pochissimo tempo la schiuma si è riversata fin fuori dal capannone con ovvie ripercussioni sull'attività lavorativa. I Vigili del fuoco sono così intervenuti in viale Trento e Trieste e sono ora al lavoro per cercare di aspirare tutta la schiuma prodotta dall'impianto.

In base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza c'è stato anche l'intervento dell'ambulanza della Croce bianca di Besana e dell'automedica per un uomo di 45 anni soccorso all'interno dell'azienda e trasportato in ospedale in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, a seguito di quanto accaduto, sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.