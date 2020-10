Scazzottata in cantiere, due muratori finiscono in ospedale. La rissa è scoppiata ieri, mercoledì 14 ottobre, a Concorezzo, nel quartiere Milanino.

Sul posto ambulanza e Carabinieri

La rissa è avvenuta nella tarda mattina di ieri, mercoledì 14 ottobre 2020, a Concorezzo, in via Monte Rosa, nel quartiere Milanino. Due muratori di origine straniera, un egiziano e un albanese di 48 e 54 anni, sono venuti alle mani per motivi ancora da chiarire. La gazzarra è stata piuttosto accesa e sul posto sono accorse due ambulanze in codice giallo. Per fortuna le condizioni di salute dei due uomini sono andate migliorando e il codice è stato derubricato a verde. I muratori sono comunque stati condotti in ospedale, uno a Vimercate, l’altro a Monza, per accertamenti. Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri, impegnati a fare chiarezza su quanto accaduto all’interno del cantiere di via Monte Rosa.

