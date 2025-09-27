Scempio al cimitero, saccheggiate decine di tombe

I banditi hanno colpito nella notte tra giovedì e venerdì asportando numerose statue e manufatti in rame o bronzo

Uno scempio. Non ci sono altre parole per descrivere la razzia che alcuni malviventi hanno perpetrato al cimitero di Ronco Briantino, dove nella notte tra giovedì e venerdì sono state asportate e rubate decine e decine di statue, manufatti e vasi in bronzo o rame.

Saccheggiate decine di tombe

Uno spettacolo disarmante che i cittadini si sono trovati di fronte al cimitero venerdì mattina e che ha lasciato un’intera comunità a dir poco sconvolta. Il blitz è scattato nella notte. I banditi hanno dapprima manomesso il cancello elettrico d’ingresso, poi, hanno fatto letteralmente manbassa di tutto ciò che hanno trovato che potesse avere un valore una volta rivenduto. Il colpo, dicevamo, ha riguardato principalmente statue e manufatti in bronzo. I malviventi si sono fatti largo probabilmente con un furgone. Poi, una volta completato il saccheggio, se ne sono andati esattamente com’erano arrivati approfittando del buio della notte.

Scempio al cimitero

L’indomani, il desolante scenario è apparso agli occhi dei cittadini che hanno fatto visita al cimitero. Attraversando i vialetti, tra le tombe, sono immediatamente visibili i segni delle vergognose profanazioni: basamenti segati con un flessibile e vasi gettati, ma anche fiori, terra e sassi buttati da ogni parte. Persino una grande scultura raffigurante Gesù è stata abbandonata in mezzo al camposanto: “Probabilmente dopo averla presa si sono accorti che non era né bronzo né rame, quindi non avendo alcun valore l’hanno lasciata lì”, commenta qualche cittadino amareggiato.

L’allerta del Comune

Dell’accaduto sono state ovviamente informate le Forze dell’ordine, che ora indagano per provare a risalire alle identità dei responsabili di un simile gesto, vile e a dir poco dissacrante:

“Con grande rammarico comunichiamo che durante la notte tra giovedì e venerdì alcuni loschi individui hanno saccheggiato diversi monumenti funebri del cimitero locale strappando e asportando statue, portavasi e arredi vari – l’avviso diramato dal Comune nelle ore immediatamente successive al misfatto – Invitiamo chiunque abbia subito danneggiamenti o furti a a sporgere denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Bernareggio”.