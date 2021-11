Scende dall'auto dopo un tamponamento, viene travolto e muore

Tragedia

A perdere la vita l'ex assessore di Usmate Emilio Lucchini. L'incidente è avvenuto sulla A8

Il primo tamponamento era stato a dir poco banale. Ma da lì a poco si è consumato il dramma. Perché, dopo essere sceso dall'auto per verificare i danni, è stato travolto e ucciso da un altro veicolo

Il tamponamento e la tragedia

A perdere la vita è stato Emilio Lucchini, 85 anni, residente a Usmate Velate, dove aveva anche ricoperto la carica di assessore. La tagedia si è consumata nel tardo pomeriggio di martedì, erano circa le 19.30, sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra Cascina Merlata e il bivio con la A4 Milano-Brescia in direzione Milano, sul territorio del Comune di Rho.

Stava mettendo il triangolo per avvisare gli altri automobilisti quando è stato investito

Secondo le ricostruzioni della Polizia stradale poi intervenuta sul posto, l'85enne brianzolo è sceso dalla sua auto dopo un lieve incidente con un altro mezzo per mettere il triangolo sulla carreggiata. Un tamponamento come tanti altri. Ma quando si trovava sulla carreggiata Lucchini è stato travolto e ucciso da una terza macchina (le Forze dell'ordine stanno indagando per capire l'esatta dinamica dell'incidente), che l'ha proiettato a decine di metri di distanza dal luogo dell'impatto: l'impatto è stato così violento che quando sono giunti i soccorritori, per l'anziano non c'era più nulla da fare

Soccorse dal 118, ma in codice verde, altre quattro persone tra cui un bambino.