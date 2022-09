Scendono dall’auto per comprare le sigarette e la ritrovano in fiamme. E' successo a Meda.

Scendono dall'auto per comprare le sigarette e la ritrovano in fiamme

Disavventura domenica sera, 4 settembre 2022, per una coppia di fidanzati (un 27enne di Cesano Maderno e una 24enne di Limbiate) che intorno alle 22.45 si erano fermati in via Seveso per acquistare delle sigarette in un bar-tabacchi. Poco dopo, al loro ritorno, hanno trovato l’auto, una Ford Fiesta rossa, avvolta dalle fiamme.

Sul posto Carabinieri e pompieri

In quel momento lungo la strada transitava una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Seregno, che si è subito fermata per prestare soccorso ai giovani, fino al successivo arrivo dei Vigili del Fuoco, giunti dal distaccamento di Seregno. I pompieri hanno prontamente domato l’incendio e hanno constatato la natura accidentale dell’evento, verosimilmente dovuta a un corto circuito elettrico. Le fiamme, propagandosi, hanno danneggiato anche l’insegna e la telecamera del bar tabacchi. L’autovettura è andata distrutta ed è stata rimossa da un carro-attrezzi.