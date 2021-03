Scendono i positivi, nell’ultima settimana una media di 19 contagi al giorno

Covid, scendono i positivi a Desio, nell’ultima settimana una media di 19 contagi al giorno contro i 27 della settimana precedente. Come evidenzia il sindaco, Roberto Corti, però, “la situazione resta ancora molto grave”.

Calo dei contagi, nell’ultima settimana una media di 19 casi al giorno

Complessivamente i positivi nella seconda ondata sono 3.432. Di questi, 2.893 si sono negativizzati, 399 sono gli attualmente positivi, mentre i decessi sono saliti a 50. Il calo dei contagi nell’ultima settimana è sicuramente un segnale positivo. Per quel che riguarda gli attualmente positivi, a inizio marzo erano 187, il 21 marzo erano saliti a 436, oggi sono 399, comunque più che raddoppiati in un solo mese.

Sale invece il numero dei ricoverati per il virus

“La situazione resta molto seria – afferma il primo cittadino – Stiamo iniziando a vedere qualche effetto del lockdown, ma c’è ancora troppa gente in giro. Di fronte agli ultimi dati, ci auguriamo che sia iniziata una lenta discesa”. Per quel che riguarda, invece, l’ospedale salgono ancora i ricoverati per Covid rispetto a una settimana fa. Al presidio di via Mazzini secondo il dato, riferito a lunedì 29, i ricoverati sono 99, di cui sei in terapia intensiva e 14 con Cpap. Sette invece i pazienti in Pronto soccorso in attesa di un posto letto.