Schiamazzi notturni a Roncello, Carabinieri di Bellusco arrestano pusher 21enne

Schiamazzi notturni a Roncello, i Carabinieri di Bellusco intervengono e arrestano un pusher di 21 anni. Il giovane, di origine marocchina, è stato pizzicato con 10 grammi di cocaina.

Era già noto alle Forze dell’ordine

Un pusher 21enne è stato arrestato questa notte a Roncello, in via Vittorio Emanuele. Intorno alle 5.30 i Carabinieri di Bellusco sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per schiamazzi da parte dei residenti della zona. I militari hanno quindi identificato due giovani, uno dei quali già noto per essere stato tratto in arresto lo scorso maggio per reati connessi agli stupefacenti. La perqusizione personale ha confermato i sospetti dei Carabinieri, che hanno rinvenuto nelle tasche del 21enne ben 13 involucri di cellophane, contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina. Dichiarato in arresto, il giovane è stato condotto questa mattina al Tribunale di Monza, che dopo averne convalidato il fermo lo ha condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa e rimesso in libertà con nulla osta al rimpatrio. Una volta fuori dal palazzo di giustizia il pusher è stato accompagnato in Questura dove gli è stato notificato il decreto di espulsione.

