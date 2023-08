Schianto tra un'auto e una moto a Bernareggio: grande paura per un centauro. L'incidente si è verificato ieri, giovedì 3 agosto, all'incrocio tra via Gramsci e via Liguria. Ad avere la peggio è stato il motociclista di 36 anni.

Schianto a Bernareggio: grande paura per un centauro

L'allarme è scattato intorno poco dopo le 18.30 lungo una delle principali arterie del paese. L'auto, che viaggiava in direzione del centro, stava per svoltare in via Liguria, quando improvvisamente si è scontrata con la moto che proveniva dal senso opposto. Lo schianto è stato inevitabile e violento. Il centauro è stato disarcionato dalla due ruote ed è finito rovinosamente a terra.

Soccorso in codice rosso

Per lui è temuto il peggio, tanto che sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica entrambe in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell'uomo sono migliorate nel corso dell'intervenuto grazie alle tempestive cure dei paramedici. Per lui, trasferito in codice giallo all'ospedale di Vimercate, qualche brutta ferita e sicuramente un grande spavento.

In via Gramsci sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri della stazione di Bernareggio per i rilievi di rito. A loro il compito di accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dei coinvolti.