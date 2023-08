Incidente mortale a Garlate nel pomeriggio di oggi, domenica 20 agosto 2023, in via Statale sulla Sp 72, dove un centauro di 48 anni ha perso la vita: si tratta di Matteo Donchi, residente a Vimercate

Schianto a Garlate, morto un centauro di Vimercate

Secondo quanto riportato dai colleghi di Prima Lecco, il motociclista si sarebbe schiantato contro un'autovettura e il violento impatto purtroppo non gli ha dato scampo. Oltre al motociclista, sono rimaste coinvolte nell'incidente anche altre due persone di 33 e 34 anni, tutt'ora ricoverate all'ospedale di Lecco in codice giallo e in codice verde.

L'incidente e i soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze (Volontari del Soccorso di Calolziocorte e Croce San Nicolò di Lecco) e l’automedica.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’auto, proveniente da Lecco in direzione Garlate, abbia svoltato a sinistra per imboccare via Filippetta proprio nel momento in cui, dalla parte opposta, stava arrivando il motociclista: l'impatto è stato violentissimo, tanto da aver attirato l'attenzione dei passanti e purtroppo si è rivelato fatale per il centauro.