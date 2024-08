Schianto a Meda, deceduta una 17enne

Non ce l'ha fatta la 17enne rimasta coinvolta in un grave incidente accaduto questa notte a Meda.

Deceduta una 17enne

Gravissimo incidente questa notte a Meda, in via delle Cave, in direzione di Camnago. Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando una ragazza di 17 anni, residente in città, in sella al suo motorino ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, sul posto sono intervenuti l'ambulanza dell'Avis Meda e l'automedica attivati in codice rosso, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Seregno che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Le condizioni della ragazza, classe 2007, sono apparse subito gravissime, la giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza ma purtroppo non ce l'ha fatta. E' deceduta durante la notte.