Schianto a Meda: intervengono vigili, pompieri e ambulanze

Schianto a Meda all'incrocio tra via Indipendenza e via Lombardia. Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ambulanze.

Schianto a Meda

L'incidente si è verificato oggi, giovedì 14 settembre 2023, intorno alle 14.20, all'incrocio tra via Indipendenza e via Lombardia. Due autovetture, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate.

Due feriti in codice giallo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, e a due ambulanze della Croce Rossa di Cermenate e di Seregno Soccorso, i cui sanitari hanno prestate le prime cure ai feriti, una donna di 26 anni e un uomo di 62. Entrambi sono stati soccorsi in codice giallo.