Schianto a Seveso, si ribalta un camper

Scontro tra due veicoli nel tardo pomeriggio a Seveso, un camper si è ribaltato.

Si ribalta un camper

L'incidente è accaduto ieri pomeriggio (lunedì 23 dicembre 2024) a Seveso, in via Cavalla all'intersezione con via Vignazzola. Coinvolti due veicoli che, per cause ancora da accertare, sono entrati in collisione. Si tratta di un camper e di un autocarro. Ad avere la peggio è stato il conducente del camper che si è ribaltato su un fianco.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, poco dopo le 18, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale di Seveso, due ambulanze della Croce Rossa di Lentate sul Seveso e dell'Avis Meda e l'automedica. All'inizio la situazione sembrava molto più grave: all'arrivo i soccorritori hanno constatato che fortunatamente nessuno era rimasto ferito. Alla Polizia locale spetta la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.