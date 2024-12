Schianto alle Quattro strade a Lentate, arriva pure l'elisoccorso

Violento schianto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre 2024, all’incrocio delle Quattro strade a Lentate sul Seveso: per motivi ancora da appurare una Opel Corsa e una Tesla, con a bordo quattro persone ciascuna, si sono scontrate. E’ successo intorno alle 14.35 all’incrocio tra via Per Mariano, via Per Figino e via Santa Maria.

Schianto tra due vetture: coinvolte otto persone

A bordo della Opel Corsa c’erano quattro persone straniere, mentre sull’auto elettrica viaggiava una famiglia italiana residente a Seveso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione unitamente a quelli del Nor (sezione radiomobile di Seregno), nonché i Vigili del Fuoco di Lazzate e Seregno, con due autopompe e un carro fiamma, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, e i sanitari del 118 con diverse ambulanze. E’ stato allertato anche l’elisoccorso.

Una persona ricoverata in codice rosso

Il conducente della Tesla è rimasto illeso, mentre i passeggeri sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde con lievi ferite. Più serie le condizioni degli occupanti della Opel: il conducente e un passeggero minorenne sono stati trasferiti in codice giallo al Niguarda di Milano, un altro passeggero in giallo al Sant’Anna e una passeggera in codice rosso al San Gerardo di Monza. Non sarebbe in pericolo di vita.