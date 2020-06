Schianto all’incrocio, attenzione alle code. Ci sono ripercussioni sul traffico a seguito dell’incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì, a Vimercate.

Lo scontro tra due auto si è verificato all’incrocio tra via Bolzano e via Trento non lontano dal confine con Agrate.

Conducenti illesi, ma ripercussioni sul traffico

Coinvolti un uomo di 34 anni e uno di 45. Sul posto si sono portati un’ambulanza in codice giallo e due mezzi della Polizia locale. Fortunatamente per nessuno dei due conducenti si è reso necessario il trasporto in ospedale. Pesanti, nonostante il lavoro della Locale, le conseguenze sul traffico, con code sia lungo via Lecco che lungo via Bolzano. Una delle due auto, completamente distrutta nella parte anteriore, è infatti rimasta a lungo ferma al centro dell’incrocio.

