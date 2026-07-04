Schianto all’incrocio, auto si ribalta

Una mancata precedenza, lo schianto e una delle due auto che si ribalta.

L’incidente a Burago

E’ di due persone finite in ospedale, una in codice verde e una in codice giallo, il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio, a Burago di Molgora.

Lo scontro e l’auto che si ribalta

E’ accaduto attorno alle 14.30 lungo la Sp200, la provinciale che proviene da Agrate e Vimercate, all’intersezione con via Mazzini. Ad entrare in collisione, per cause al vaglio dei Carabinieri, sono state una Fiat 500 e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda che, dopo l’urto, si è ribaltata.

Due uomini in ospedale

Sul posto nel giro di pochi minuti sono giunti, oltre ai Carabinieri, anche due mezzi dei Vigili del fuoco e due ambulanze. L’incrocio è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

Due le persone, un uomo di 36 anni e uno di 70, finiti in ospedale rispettivamente in codice verde e in codice giallo.

La scena dell’incidente