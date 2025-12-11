Schianto nella notte, due auto distrutte

Schianto nella notte all’intersezione fra le vie Cadore, D’Aquino e Gorizia, in zona Santa Valeria a Seregno: auto distrutte e due feriti lievi.

Schianto in via Cadore

Nella notte fra venerdì e sabato scorsi, il 6 dicembre pochi minuti dopo la mezzanotte, incidente fra via D’Aquino, via Gorizia e via Cadore. Due veicoli sono rimasti seriamente danneggiati in un impatto molto violento, che ha provocato il ferimento dei due conducenti, per fortuna in maniera non grave.

La ricostruzione della Polizia Locale

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, un’auto che percorreva via D’Aquino, in direzione di via Gorizia, avrebbe impegnato l’intersezione nonostante il segnale di “dare precedenza”. Il veicolo verosimilmente sarebbe sopraggiunto a velocità sostenuta, circostanza che potrebbe aver contribuito alla collisione con un secondo mezzo in marcia su via Cadore.

Due conducenti feriti nello schianto

L’urto è stato estremamente violento: il primo veicolo ha terminato la corsa contro un palo della pubblica illuminazione in via Cadore, il secondo ha invaso la parte laterale della carreggiata, abbattendo alcune colonnine telefoniche e la recinzione privata di un condominio. La vettura ha poi concluso la marcia all’interno di un terreno privato, arrestandosi in senso opposto rispetto alla direzione di marcia. I due conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118: hanno riportato ferite lievi, con prognosi contenute. Proseguono gli accertamenti della Polizia Locale per chiarire la dinamica del sinistro e definire le eventuali responsabilità. A seguito del danneggiamento una zona della città è rimasta priva di collegamento telefonico.