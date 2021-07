Schianto auto moto: 48enne in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18.30 lungo la Strada Provinciale Monza-Melzo, all'altezza del Malcantone di Concorezzo.

Schianto auto moto: 48enne in gravi condizioni

Attimi di grande paura, intorno alle 18.30 a Concorezzo, per un uomo di 48 anni, soccorso in gravi condizioni in seguito a un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto di grossa cilindrata. Lo schianto è avvenuto lungo la Monza-Melzo, all'altezza del cosiddetto Malcantone: ad avere la peggio sembra essere stato il centauro, le cui condizioni destano particolare preoccupazione, anche se in questi minuti è stato trasportato verso il più vicino ospedale in codice giallo. Sul posto, inizialmente in codice rosso, un'ambulanza dell'Avps di Vimercate e un'automedica.

Gravi ripercussioni sul traffico, in particolare in direzione di Agrate a causa dell'elevato numero di mezzi pesanti che stanno attraversando la zona.