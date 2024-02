Schianto contro il guardrail, auto distrutta: ferito un 20enne

Un'auto distrutta e un giovane ferito. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, sabato 10 febbraio 2024, sulla rampa di uscita della Sp13 in direzione Gorgonzola, al confine tra Pessano e Caponago.

Auto contro il guardrail, ferito un 20enne

Pochi minuti prima delle 15 una Chevrolet Spark è andata a impattare violentemente contro il guardrail a destra della carreggiata, fermandosi poi poco più avanti. La parte anteriore dell'utilitaria si è praticamente disintegrata. Al volante c'era un 20enne, che ha perso il controllo del veicolo in autonomia. Non ci sono stati altri mezzi coinvolti.

L'intervento del 118

Dopo la chiamata al 112, la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Carugate, in codice giallo, una gazzella dei Carabinieri, un carroattrezzi e il personale della società che si occupa del ripristino della viabilità in caso di incidenti, che ha provveduto a pulire l'asfalto dai detriti.

Il giovane è stato trasportato in ospedale

Il ragazzo, medicato sul posto dal personale del 118, è stato poi trasportato in ospedale in codice verde. La sua auto, invece, impossibilitata a circolare visti i danni, è stata rimorchiata. Il sinistro è avvenuto non lontano dal punto in cui lo scorso fine settimana è avvenuto il tragico incidente costato la vita a un ciclista.