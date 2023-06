Schianto fatale sulla SP13, al confine tra Caponago e Pessano con Bornago: ad avere la peggio è stato un motociclista di 65 anni, deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente avvenuto ieri, giovedì 1 giugno.

Schianto fatale sulla SP13: morto un motociclista

L'allarme è scattato intorno alle 17.30. Il centauro, un 65enne residente a Sovico, si trovava a bordo della sua Suzuki "GSX 1000" quando, mentre sorpassava una colonna di auto, è finito contro un Fiat "Doblò" che, presumibilmente, stava effettuando un'inversione di marcia non consentita. L'impatto tra i due veicoli, a quel punto, è stato inevitabile.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza in codice rosso e anche l'elisoccorso, allertato per procedere con un rapido trasferimento del motociclista in ospedale. Giunto al San Gerardo di Monza in gravissime condizioni, il 65enne è deceduto poco dopo a cause delle profonde ferite e dei traumi riportati nello schianto fatale. Sulla SP13 hanno fatto capolino anche i Carabinieri della compagnia di Vimercate: a loro il compito di fare chiarezza e accertare le eventuali responsabilità dell'accaduto.