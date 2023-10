Schianto frontale fra due auto a Lentate, soccorsi in codice rosso

Schianto frontale fra due auto a Lentate sul Seveso, soccorsi attivati in codice rosso. E' successo intorno alle 14.40 di oggi, sabato 21 ottobre 2023, in viale Italia, a Camnago.

Schianto fra due auto

Ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente che ha coinvolto due vetture sul rettilineo della frazione di Camnago, in corrispondenza del civico 57. In base alle prime informazioni raccolte parrebbe che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente contro l'altro mezzo che stava sopraggiungendo.

Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ambulanze

Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lazzate e Seregno per mettere in sicurezza le vetture e due ambulanze della Croce Rossa di Lentate e della Croce Bianca di Seveso, oltre all'automedica, per prestare soccorso ai feriti: un uomo di 36 anni e una donna di 42.