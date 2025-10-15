Schianto frontale tra furgoni: ferite quattro persone

E’ di quattro feriti il bilancio del tremendo schianto frontale tra tre furgoni avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 15 ottobre, a Vimercate, sulla SP2, all’altezza del nuovo benzinaio in costruzione lungo la “Bananina”.

Schianto frontale tra furgoni

L’allarme è scattato pochi minuti fa, intorno alle 13.30. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che a entrare in collisione tra loro siano stati inizialmente due mezzi pesanti, un “Doblò” e un camion, che provenivano da direzioni opposte. Dopo l’impatto, il “Doblò” si sarebbe ribaltato, centrando successivamente in pieno un portavalori che sopraggiungeva dietro il primo camion. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma gli impatti sono stati violentissimi.

Ferite quattro persone

Al momento sarebbero quattro le persone coinvolte che hanno ricevuto le cure: sarebbero quattro uomini rispettivamente di 33, 43, 54 e 57 anni. Sul posto, in codice rosso, si sono portate due ambulanze e un’automedica per i primi e urgenti soccorsi. Fortunatamente nessuno dei feriti risulta essere in gravi condizioni. L’accesso alla “Bananina” è attualmente chiuso dalla rotonda della concessionaria in direzione centro città per consentire la rimozione dei mezzi. Sulla SP2 anche i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.