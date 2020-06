Travolta mentre sale in auto, 20enne gravissima

Non sono ancora completamente chiare le dinamiche dello schianto che è avvenuto stanotte domenica 21 giugno 2020 a Seregno alle 2.51. Parrebbe però, dalla prima ricostruzione, che una vettura con a bordo tre giovani abbia travolto una giovane che stava salendo in automobile. La ragazza, 20 anni, è gravissima.

Ragazza travolta

L’incidente è avvenuto in via Colombo e ad avere la peggio è stata P.A., la ragazza di 20 anni che è stata colpita dalla vettura e ha riportato un grave trauma cranico e addominale ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Gli altri tre, una ragazza, P. G., di 20 anni e due coetanei P. S. di 20 anni e O. L. sono rimasti feriti ma in modo lieve e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma in codice verde. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Monza. Sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e per accertare la dinamica, oltre a tre ambulanze e un’automedica per i soccorsi dei feriti.