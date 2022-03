Schianto in moto a Nova Milanese: a terra un 25enne

Incidente

Coinvolta anche un'autovettura: il giovane centauro è stato portato in ospedale in codice giallo.

Schianto in moto a Nova Milanese

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 17,12. Un'ambulanza della Croce Rossa di Cinisello Balsamo è giunta in codice giallo in via Cava Madonnina, a Nova Milanese, per soccorrere un giovane centauro finito sull'asfalto in seguito a un incidente con un'autovettura.

Sbalzato a terra un 25enne

Dalle prime informazioni rese note dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il motociclista sarebbe un ragazzo di 25 anni, che a causa dello scontro, è stato sbalzato a diversi metri dal suo mezzo. Gli operatori sanitari hanno ritenuto necessario anche l'intervento di un'automedica.

Non è in pericolo di vita

Il giovane ha subito diversi traumi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il centauro è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Sulla dinamica dell'incidente sta procedendo la Polizia Locale.

